Un’immagine catturata nel centro storico di Castro mostra un scorcio che unisce passato e presente, con un dettaglio che si distingue per la sua capacità di evocare ricordi. Il fotografo ha immortalato un momento che mette in risalto come le pietre del luogo conservino nel tempo tracce di storie e tradizioni. La foto trasmette l’idea che la memoria di questa terra si conserva attraverso i segni lasciati dal passato.

Scatto realizzato nel centro storico di Castro da Vito Adamo. “Tra presente e passato, resta la memoria: quella che abita la pietra, attraversa i passi e racconta ancora il Salento”. LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail all'indirizzo [email protected] Vi invitiamo pertanto a dare sfogo al vostro estro fotografico e a firmare per LeccePrima la "Foto del giorno". Ma sono gradite anche due righe di commento, se siete d'accordo: dove è stata scattata la fotografia, per esempio, quando e perché. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

