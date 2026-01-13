teatro vittorio alfieri mandelli in baby reindeer

Il Teatro Vittorio Alfieri ospita il terzo appuntamento della stagione 2025/2026: “Mandelli in Baby Reindeer”. L’evento si svolgerà sabato 17 alle ore 21, offrendo al pubblico un’occasione di intrattenimento e riflessione attraverso una proposta teatrale curata e di qualità. La stagione continua con rappresentazioni che valorizzano il patrimonio culturale e artistico del teatro, invitando gli spettatori a vivere un’esperienza culturale nel rispetto delle norme vigenti.

Prosegue la stagione teatrale 20252026 del Teatro Vittorio Alfieri: il terzo spettacolo in abbonamento, in programma sabato 17 (inizio ore 21.15), porta sul palcoscenico un titolo di forte intensità e attualità, capace di parlare al pubblico con linguaggio diretto e contemporaneo. Si tratta di Baby Reindeer di Richard Gadd, con protagonista Francesco Mandelli, in uno spettacolo che attraversa i temi della vulnerabilità, della dipendenza affettiva e della fragilità emotiva, esplorando i confini tra desiderio di essere amati e ossessione, tra ricerca di sé e perdita di controllo. L’appuntamento rientra nel cartellone promosso dal Comune di Castelnuovo Berardenga insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con la direzione artistica di Fondazione Toscana Spettacolo e di Matteo Marsan dell’associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

