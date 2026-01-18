La serie Netflix a teatro Mandelli in scena con Baby Reindeer

Stasera al Teatro Verdi di Monte San Savino va in scena «Baby Reindeer», uno spettacolo di Richard Gadd diretto da Francesco Frangipane. Basato sulla propria esperienza di stalking, il one man show affronta temi di attualità con un approccio sobrio e riflessivo. La rappresentazione si inserisce nella stagione teatrale della città, offrendo al pubblico un’opportunità di confronto e approfondimento su tematiche delicate e di grande rilevanza sociale.

Arezzo, 18 gennaio 2026 – Si chiama «Baby Reindeer», piccola renna, lo spettacolo di Richard Gadd, con la regia di Francesco Frangipane, un one man show basato sulla reale esperienza di vittima di stalking dell’autore alla base dell’omonima miniserie Netflix, è lo spettacolo in programma stasera per la stagione del Teatro Verdi di Monte San Savino. Prosegue il cartellone che unisce musica, prosa e spettacoli per famiglie con l’obiettivo di confermare il teatro come luogo di incontro, riflessione, divertimento e salute. La stagione, a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La serie Netflix a teatro, Mandelli in scena con «Baby Reindeer» Leggi anche: Dopo il successo della serie, "Baby Reindeer" arriva a teatro con Francesco Mandelli Leggi anche: Teatro Vittorio Alfieri. Mandelli in Baby Reindeer La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La Tv sale a teatro. Mandelli inscena una serie di culto; Francesco Mandelli porta “Baby Reindeer” a Rio Saliceto; Il mio Baby Reindeer: intervista a Francesco Mandelli; Teatro Boccaccio. Mandelli in scena con un monologo. La serie Netflix a teatro, Mandelli in scena con «Baby Reindeer» - Arezzo, 18 gennaio 2026 – Si chiama «Baby Reindeer», piccola renna, lo spettacolo di Richard Gadd, con la regia di Francesco Frangipane, un one man show basato sulla reale esperienza di vittima di sta ... lanazione.it

Francesco Mandelli: «Sanremo 2015? Scoppiò la coppia con Fabrizio Biggio. I like sono una droga» - Baby Reindeer, storia vera della relazione tossica tra il comico Richard Gadd e la sua stalker, che nel 2024 spopolò su Netflix in forma di miniserie, è tornata al punto di partenza: sul palco. ilmattino.it

“Oggi c’è molta più paura di fare e dire qualsiasi cosa” intervista a Francesco Mandelli - Giovedi 15 gennaio al Teatro Civico di Gavi arriva Francesco Mandelli con Baby Reindeer: un monologo intenso scritto da Richiard Gadd da cui è stata tratta l'omonima serie Netflix. zipnews.it

Sto rivedendo su Netflix il Messiah , una serie in arabo e ebraico che mi vidi tutta in una notte lo scorso capodanno . Affronta il tema del ritorno di Al-Masih nel mondo moderno, collocandolo dentro le fratture reali della contemporaneità: Medio Oriente, migrazi - facebook.com facebook

"The Endless Night" conquista Netflix in Italia e Svizzera: la serie che racconta la vera tragedia della discoteca Kiss in Brasile e fa riflettere su sicurezza e responsabilità nelle nostre città. #Netflix #Sicurezza #TheEndlessNight #cransmontana x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.