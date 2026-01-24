A Minneapolis l' Ice ha arrestato una bimba di due anni e 100 religiosi

A Minneapolis, l'ICE ha arrestato una bambina di due anni, suscitando reazioni nella comunità locale. Numerosi cittadini sono scesi in strada per protestare contro le operazioni dell'U.S. Immigration and Customs Enforcement e le politiche migratorie dell'amministrazione Trump in Minnesota e Maine. La vicenda ha acceso un dibattito sulla gestione delle politiche di immigrazione e sulla tutela delle famiglie coinvolte.

Minneapolis, il Guardian: "Ice ha arrestato una bimba di due anni e il padre"Secondo quanto riportato dal Guardian, a Minneapolis un'agenzia di ICE avrebbe arrestato una bambina di due anni e il padre.

A Minneapolis, in Minnesota, l’Ice ha arrestato un bimbo di 5 anniA Minneapolis, un bambino di 5 anni è stato sequestrato dagli agenti federali insieme al padre e trasferito in un centro di detenzione in Texas.

Argomenti discussi: L'Ice adesso usa i bambini come esca per arrestare gli immigrati a Minneapolis; Minnesota sotto occupazione militare. L’Ice spara ancora; A Minneapolis le operazioni dell’ICE sono sempre più violente; In Minnesota ora l'Ice fa irruzione anche nelle scuole: arrestati insegnanti e quattro bambini, uno ha cinque anni.

Ice: arrestati oltre 100 leader religiosi durante la protesta all’aeroporto di MinneapolisLa mobilitazione aveva lo scopo di fermare le espulsioni di presunti migranti dal Minnesota dopo i raid dell'Ice ... tg.la7.it

Secondo i documenti del tribunale e gli avvocati della famiglia, gli agenti federali dell'immigrazione hanno arrestato una bambina di due anni e suo padre a Minneapolis giovedì e li hanno trasportati in Texas. Il padre, identificato nei documenti del tribunale co x.com

