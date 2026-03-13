Bastoni candidato al premio Rosa Camuna dopo il caso Kalulu | Esempio positivo ha ammesso l'errore

Alessandro Bastoni è stato candidato al premio Rosa Camuna della Regione Lombardia dopo il caso Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus. Bastoni ha ammesso l’errore commesso, mostrando consapevolezza e responsabilità. La candidatura è stata annunciata in seguito alle sue dichiarazioni pubbliche, in cui ha sottolineato come un errore possa rappresentare un’opportunità di crescita e responsabilità.

