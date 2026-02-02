Negozi in difficoltà | costi energetici schizzano a 2mila euro al mese chiesto intervento urgente con nuovo decreto

I negozi italiani sono in crisi. I costi energetici sono saliti a 2 mila euro al mese, e molti negozi non riescono più a far fronte alle spese. Le associazioni di categoria chiedono con urgenza un nuovo decreto per aiutare le attività commerciali a superare questo momento difficile. La questione si fa sempre più complicata, e i negozi temono di non farcela.

I negozi italiani, soprattutto quelli del settore terziario, affrontano un’ondata di stress finanziario senza precedenti. Secondo i dati dell’Osservatorio energia (Ocen) di Confcommercio, la spesa media mensile per luce e gas raggiunge ormai i 2.000 euro per molti esercizi commerciali, con alcune categorie che superano abbondantemente questa soglia. Il fenomeno è particolarmente evidente nei supermercati, nei ristoranti e negli alberghi di medie dimensioni, dove i costi energetici hanno raggiunto livelli insostenibili. In alcuni casi, gli alberghi hanno dovuto affrontare bollette mensili che superano i 9. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Negozi e ristoranti in tutta Italia stanno affrontando costi energetici sempre più pesanti.

