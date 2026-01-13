GUIDA TV 13 GENNAIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Scopri la guida TV di oggi, 13 gennaio 2026, per conoscere gli appuntamenti serali su Rai, Mediaset, La7 e altre reti. Troverai informazioni su programmi, film e eventi sportivi, oltre a un invito a partecipare al Totoshare per indovinare gli ascolti della serata. Questa panoramica ti aiuta a pianificare la serata con chiarezza e semplicità, senza sensazionalismi. Buona visione e buona partecipazione!

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:40 Zvanì 1ªTv Porta a Porta Film Talk Show Rai2 21:20 23:30 Il Collegio Gli Occhi del Musicista new Reality Show Rai3 21:20 23:00 Tremila Anni di Attesa Radix Film Rubrica Rete 4 21:35 00:55 È Sempre Cartabianca Dalla Parte degli Animali Talk Show Rubrica Canale 5 21:55 00:25 Io Sono Farah 1ªTv Tg5 Serie Tv Notiziario Italia 1 20:45 23:00 Roma-Torino Coppa Italia Live Calcio Talk Show La7 21:15 01:00 Dimartedì TgLa7 Talk Show Notiziario Tv8 21:35 23:15 Una Principessa a Natale Un Natale Principesco Film Film Nove 21:30 23:40 Costa Concordia: Cronaca di un Disastro Rigopiano: Voci dal Gelo Doc.

