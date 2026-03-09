Nella notte tra l’8 e il 9 marzo, il conflitto tra Iran, Israele e le potenze regionali si è nuovamente acuito. Teheran ha riferito di aver subito un colpo alla sua nuova Guida Suprema, mentre in Turchia è stato intercettato un missile balistico. La Russia sta inoltre preparando una risoluzione all’Onu legata alla situazione in Medio Oriente.

Il conflitto tra Iran, Israele e gli alleati regionali continua a intensificarsi con nuovi attacchi nella notte tra l’8 e il 9 marzo. Un drone iraniano ha colpito il Bahrein provocando oltre trenta feriti, tra cui bambini e un neonato. Intanto sono state segnalate forti esplosioni a Doha, mentre scontri armati sono in corso nel Libano orientale. Gli Stati Uniti restano coinvolti nel confronto: una base americana a Erbil, nel Kurdistan iracheno, è stata attaccata con droni, mentre la Turchia schiera i suoi caccia F-16 a difesa di Cipro del nord. Sul piano politico cresce la tensione dopo l’elezione di Mojtaba Khamenei come nuova Guida suprema dell’Iran, mentre la televisione di stato di Teheran fa sapere che il nuovo leader sarebbe rimasto ferito negli attacchi sulla capitale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra Iran-Israele, Teheran: “Ferita anche nuova Guida Suprema”. Missile balistico intercettato in Turchia, Russia prepara risoluzione all’Onu

Articoli correlati

Guerra Iran-Israele, ucciso braccio destro Guida Suprema. Trump: “Nessun accordo, resa incondizionata”. Rubio: “Guerra durerà diverse settimane”. Russia e Cina al fianco dell’IranIl conflitto tra Iran, Israelee Stati Uniti entra in una nuova fase mentre la notte è segnata da missili su Tel Aviv, nuovi raid israeliani su...

Leggi anche: Guerra in Iran, missile sulla Turchia intercettato dalle difese NATO

Iran, apocalisse su Teheran: il nuovo attacco di USA e Israele

Tutti gli aggiornamenti su Guerra Iran Israele Teheran Ferita...

Temi più discussi: Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; USA e Israele lanciano attacchi contro l’Iran; Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, Khamenei viene ucciso - COME E' COMINCIATA LA GUERRA; Almeno 200 morti nell'attacco all'Iran. Convocato il Consiglio di sicurezza.

Guerra Iran-Usa, la diretta. Teheran: Paesi europei obiettivi se si uniscono agli Usa. «Colpita postazione Unifil in Libano, soldati feriti»Guerra Usa Iran, la diretta di oggi venerdì 6 marzo Un altro Paese è stato sfiorato dal gorgo che si è avvitato sul Medio Oriente a causa della guerra scatenata da ... ilmessaggero.it

Guerra Iran diretta, la Nato abbatte un missile balistico iraniano in Turchia. Putin a Mojtaba Khamenei: «Sostegno incrollabile della Russia»Un missile balistico lanciato dall'Iran è entrato nello spazio aereo turco ed è stato intercettato dai sistemi di difesa aerea Nato. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Ankara, precisando che ... leggo.it

Guerra in #Iran, la pesante accusa a #Israele e l'attacco che ha ferito oltre 30 civili nella notte: le ultime notizie in diretta - facebook.com facebook

Guerra Iran, attacchi Usa-Israele a 5 impianti petroliferi. Teheran: «Rischio pioggia acida, restate a casa» x.com