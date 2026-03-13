Un soldato francese è stato ucciso a Erbil in un'operazione militare, secondo quanto dichiarato dal presidente francese. Nel frattempo, l'ex presidente americano ha annunciato la sua approvazione agli acquisti di petrolio russo, mentre si susseguono notizie di tensioni e sviluppi nelle zone di conflitto tra Iran e altre nazioni. La situazione resta in costante evoluzione, con aggiornamenti che continuano a emergere.

“Per ampliare la portata globale delle forniture esistenti di petrolio il dipartimento del Tesoro ha concesso un’autorizzazione temporanea che consente ai Paesi di acquistare petrolio russo attualmente bloccato in mare”. Lo annuncia il segretario al Tesoro Scott Bessent sui social media precisando che si tratta di “una misura, circoscritta e di breve durata che si applica solo al petrolio già in transito e non apporterà significativi benefici finanziari al governo russo, che ricava la maggior parte delle sue entrate energetiche dalle tasse riscosse nel punto di estrazione”. Una serie di potenti esplosioni a brevi intervalli ha scosso questa mattina Teheran, secondo quanto riportato dai giornalisti dell’Afp in Iran, nel 14° giorno della guerra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Guerra all’Iran, Macron: “Ucciso un soldato francese a Erbil”. Trump dice sì agli acquisti di petrolio russo

Articoli correlati

Gli Usa dicono sì al petrolio russo, esplosioni a Dubai. Macron: "Ucciso un soldato francese"Il dipartimento del Tesoro Usa sblocca temporaneamente l'acquisto di greggio da Mosca.

Sì Usa al petrolio russo. Macron: «Ucciso un soldato francese, inaccettabile». Esplosioni a Dubai | Khamenei, resistenza e vendettaDecine di caccia dell'aeronautica israeliana hanno completato ampie missioni di attacco nell'Iran occidentale e centrale nelle ultime 24 ore,...

Tutti gli aggiornamenti su Guerra all'Iran Macron Ucciso un...

Temi più discussi: Guerra Iran, le posizioni dell'Italia e dei Paesi europei dopo gli attacchi Usa-Israele; Bombe sul Libano. Intercettato missile sulla Turchia, Macron: Un attacco a Cipro è a tutta Europa; Macron e Starmer sotto tiro: mandano le navi nell’area ma in Iran è una guerra illegale; Macron contro gli attacchi di Stati Uniti e Israele all'Iran: Una violazione del diritto internazionale. E la Francia invia la portaerei Charles De Gaulle nel Mediterraneo.

Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranLo ha confermato il presidente francese, direttamente da Cipro. Questa missione, che deve essere preparata con Stati europei ed extraeuropei, ha lo scopo di consentire, il prima possibile dopo la fas ... tg24.sky.it

La Nato intercetta missile iraniano sulla Turchia. Macron: «Un attacco a Cipro è a tutta l'Europa». Trump: «Hanno commesso un errore con la guida suprema, non so se durerà»Per il presidente Masoud Pezeshkian la nomina di Mojtaba è l'inizio di «una nuova era di onore e autorità» che «rafforza l'unità nazionale». Nel pomeriggio raduno nazionale per giurare fedeltà. Preocc ... editorialedomani.it

Crosetto: «Nessuna nave da guerra a Hormuz. Necessitiamo di una linea europea condivisa» - facebook.com facebook

Guerra in Iran, le news di oggi. Washington autorizza vendita di petrolio russo. Morto in raid a Erbil un soldato francese, Macron: “Inaccettabile” x.com