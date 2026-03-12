Il Comune di Firenze avvia un' indagine sul turismo e sugli effetti della guerra

Il Comune di Firenze e la Fondazione Destination Florence hanno avviato un’indagine per analizzare gli effetti della guerra in Medio Oriente sul settore turistico della città. L’obiettivo è raccogliere dati sulle variazioni di arrivi e presenze turistiche, oltre a monitorare eventuali cambiamenti nelle preferenze dei visitatori. L’indagine coinvolge operatori del settore e istituzioni locali, con una prima fase di raccolta dati in corso.

Firenze, 12 marzo 2026 – Un’indagine per comprendere l’impatto della guerra in Medio Oriente sul turismo a Firenze: è quella che è stata avviata dal Comune e da Fondazione Destination Florence. Il questionario, rivolto agli operatori del settore, mira a raccogliere il loro punto di vista in merito agli effetti su prenotazioni, cancellazioni e andamento della domanda. “Monitoriamo in maniera approfondita e con ogni strumento a nostra disposizione l’andamento del turismo in città, in un periodo particolarmente delicato a livello globale come è l’attuale – dice l’assessore allo sviluppo economico e al turismo Jacopo Vicini – Dal confronto... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Comune di Firenze avvia un'indagine sul turismo e sugli effetti della guerra Articoli correlati Tassa di soggiorno aumentata, Coldiretti contro Comune di Spoleto: "Ecco gli effetti sul settore turismo"“Una scelta grave nel merito e nel metodo, che colpisce in maniera selettiva proprio quelle realtà che rappresentano l’identità rurale del territorio... Aumentata la Tassa di soggiorno, Coldiretti contro Comune di Spoleto: "Ecco gli effetti sul settore turismo"“Una scelta grave nel merito e nel metodo, che colpisce in maniera selettiva proprio quelle realtà che rappresentano l’identità rurale del territorio... Contenuti utili per approfondire Il Comune di Firenze avvia un'indagine... Temi più discussi: Informadonna Firenze: primo incontro gratuito sulla gestione del tempo alla Casa delle Donne; Ex ippodromo Le Mulina di Firenze, le chiavi tornano al Comune: l'idea di farci subito eventi per l'estate; Cascine, l’ex ippodromo delle Mulina torna al Comune di Firenze; ABC. Arno Bene Comune. Firenze, sabato 14 marzo. A Firenze ecco il restauro di Palazzo BastogiIntervento da 250.000 euro: cosa cambia ... msn.com Teatro della Toscana: il Comune di Firenze approva le modifiche allo Statuto dopo il declassamentoE’ stato approvata dal consiglio comunale la delibera dell’assessore alla Cultura Giovanni Bettarini con l' adeguamento alle nuove normative dello Statuto della Fondazione Teatro della Toscana che si ... 055firenze.it Ciao a tutti! Qualcuno ha notizie sul concorso per 55 Istruttori Amministrativi del Comune di Firenze Volevo sapere se si sa qualcosa sui tempi di pubblicazione della graduatoria finale di merito o se qualcuno ha ricevuto comunicazioni recenti dall’amministrazi - facebook.com facebook Comune di Firenze: due bandi di concorso per assunzione a tempo determinato operatori asili nido e cuochi. Selezioni per la formazione di graduatorie. Candidature: tinyurl.com/3e5vntbx0 Info: tinyurl.com/mrxmz7ha #BandidiConcorso #SelezioneePu x.com