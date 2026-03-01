Guerra in Iran | morto anche l’ex presidente Ahmadinejad Pasdaran | Colpita portaerei Lincoln Replica Usa | Nemmeno sfiorata

Nella giornata di ieri, in Iran, si sono verificati attacchi che hanno causato la morte dell’ex presidente Mahmoud Ahmadinejad e delle sue guardie del corpo. Le forze dei Pasdaran affermano di aver colpito una portaerei statunitense, mentre gli Stati Uniti negano di aver subito danni, dichiarando che la portaerei Lincoln non è stata nemmeno sfiorata. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

WASHINGTON – Anche l'ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad sarebbe stato ucciso insieme alle sue guardie del corpo durante il primo attacco israeliano di ieri in Iran. Lo riferiscono media israeliani citando media in Iran e nella regione. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha dichiarato di aver attaccato la portaerei americana Uss Abraham Lincoln nel Golfo. "La portaerei statunitense Abraham Lincoln è stata colpita da quattro missili balistici", hanno affermato i pasdaran in una dichiarazione diffusa dai media locali, avvertendo che "la terra e il mare diventeranno sempre più il cimitero degli aggressori terroristici". Pronta la reoplica Usa: la portaerei Lincoln "non è stata colpita.

Iran, morto Khamenei. I media: «Ucciso anche l'ex presidente Ahmadinejad». Nuovi raid a Teheran. Morti 3 soldati Usa, missili contro la portaerei Lincoln. Centinaia di petroliere ferme a HormuzGli attacchi di Stati Uniti e Israele, la reazione di Teheran: missili su Tel Aviv, colpito anche l'aeroporto di Dubai

Iran, morto Khamenei. L'agenzia Ilna: «Ucciso anche l'ex presidente Ahmadinejad». Missili contro la portaerei Usa Lincoln. Centinaia di petroliere ferme a Hormuz. Tajani: preoccupano gli italiani nel GolfoGli attacchi di Stati Uniti e Israele, la reazione di Teheran: missili su Tel Aviv, colpito anche l'aeroporto di Dubai

