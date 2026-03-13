Gli Stati Uniti hanno autorizzato temporaneamente l'acquisto di petrolio russo, mentre a Dubai si sono verificati alcuni scoppi. Nel frattempo, un soldato francese è stato ucciso, secondo quanto riportato da fonti ufficiali. Il dipartimento del Tesoro americano ha annunciato la sospensione temporanea delle restrizioni sul greggio proveniente dalla Russia. La situazione rimane in evoluzione e continua a ricevere attenzione internazionale.

Il dipartimento del Tesoro Usa sblocca temporaneamente l'acquisto di greggio da Mosca. Trump: "Mojtaba probabilmente vivo, ma ferito" Mojtaba Khamenei, nuova Guida Suprema dell'Iran, è "probabilmente vivo", ma potrebbe essere rimasta ferito durante l'operazione Epic Fury. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un'intervista a FoxNews. "Penso che sia ferito, ma penso che sia probabilmente vivo in qualche modo", ha detto Trump. "Li stiamo decimando", ha aggiunto il presidente Usa. "Li stiamo colpendo più duramente di chiunque altro dalla Seconda guerra mondiale". Attacchi israelo-statunitensi hanno colpito diverse aree di Teheran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Gli Usa dicono sì al petrolio russo, esplosioni a Dubai. Macron: "Ucciso un soldato francese"

