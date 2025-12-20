FOTO Aperto il cantiere di restauro del Museo del Sannio

È stato inaugurato il cantiere di restauro del Museo del Sannio, un intervento volto a valorizzare e conservare il patrimonio culturale dell’istituto. Il direttore generale dei Musei, prof. Massimo Osanna, presenterà l’iniziativa durante un incontro con la stampa presso il Chiostro di Santa Sofia. L’evento si inserisce nel quadro delle attività di riqualificazione dell’edificio e mira a garantire un futuro migliore per questa importante istituzione culturale.

Tempo di lettura: 2 minuti l prof. Massimo Osanna, Direttore generale Musei del Ministero della Cultura, incontrerà la Stampa presso il Chiostro di Santa Sofia al Museo del Sannio per illustrare ai giornalisti l'iniziativa "Cantiere di restauro": l'incontro prevederà di pochi minuti l'annunciato evento delle ore 17 del 22 dicembre 2025 fissato, com'è noto, nella Sala "Gianni Vergineo" al primo piano dello stesso Museo del Sannio per presentare il progetto di riorganizzazione dell'Istituto della Provincia di Benevento, al quale Ministero della Cultura, Direzione regionale Musei e Soprintendenze stanno lavorando da alcuni mesi.

