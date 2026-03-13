L’attaccante della Fiorentina, Albert Gudmundsson, ha denunciato sui social un furto avvenuto ieri sera nella sua abitazione sulle colline di Firenze. Durante l’episodio, sono stati portati via oggetti di valore. Il calciatore ha inoltre offerto una ricompensa a chi fornirà informazioni utili per rintracciare i responsabili. La vicenda è stata resa nota attraverso un messaggio pubblico dello stesso atleta.

FIRENZE – Brutto episodio per l’attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson. Come denunciato sui social dallo stesso calciatore, ieri sera, 12 marzo 2026, la sua abitazione sulle colline di Firenze è stata svaligiata. “Ieri la mia casa è stata svaligiata, sono stati rubati diversi oggetti di valore, tra cui alcuni effetti personali importanti. Se qualcuno avesse informazioni al riguardo, per favore contatti me o la polizia”. I ladri hanno approfittato dell’assenza del giocatore, ieri sera impegnato al Franchi nel match d’andata degli ottavi di finale della Conference League contro i polacchi del Rakow, e del fatto che lo stesso Gudmundsson ed i suoi compagni di squadra nel post partita non sono tornati nelle proprie abitazioni ma hanno pernottato al centro sportivo Rocco B. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: furto in casa di Gudmundsson, portati via oggetti di valore. “Offro ricompensa a chi darà informazioni”

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