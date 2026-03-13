Gruppo Caltagirone in accelerazione Il patrimonio aumenta a 3,7 miliardi

Il gruppo Caltagirone ha concluso il 2025 con un aumento del patrimonio, che si attesta ora a 3,7 miliardi. La holding ha registrato miglioramenti in tutte le principali voci di bilancio, secondo i dati ufficiali. Il presidente Francesco Gaetano Caltagirone è stato presente alla presentazione dei risultati. I numeri riflettono un’ulteriore accelerazione del gruppo nel corso dell’anno.

La holding Caltagirone (in foto il presidente Francesco Gaetano Caltagirone) ha archiviato il 2025 con risultati in crescita su tutte le principali voci di bilancio. I conti hanno evidenziato un rafforzamento della redditività, sostenuta soprattutto dalle attività industriali e dalla valorizzazione delle partecipazioni finanziarie. L'utile netto consolidato si è attestato a 272,4 milioni di euro (+5,8% annuo). Ancora più marcato l'incremento nel conto economico consolidato complessivo, pari a 527,5 milioni (449,3 milioni l'anno precedente), di cui 359,7 milioni attribuibili al gruppo. L'incremento è legato in larga parte alla variazione positiva nella valutazione al fair value delle partecipazioni azionarie e alle plusvalenze realizzate con la vendita di titoli quotati.