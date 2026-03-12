Il gruppo BMW ha concluso il 2025 con una crescita nel volume di vendite e ha deciso di aumentare i dividendi destinati agli azionisti. Nonostante le difficoltà del mercato e la domanda di veicoli elettrici in crescita, l’azienda ha registrato un incremento nelle consegne di automobili, includendo anche un maggior numero di modelli a emissioni zero. La relazione finanziaria presenta risultati positivi rispetto all’anno precedente.

Più auto, più elettriche malgrado la “congiuntura” e anche dividendi più alti: il bilancio 2025 del gruppo Bmw presentato per l’ultima volta da Oliver Zipse, che da metà maggio sarà sostituito dal manager serbo tedesco Milan Nedeljkovi?, esibisce volumi in aumento dello 0,5% (2,464 milioni di veicoli consegnati) e consegne in crescita dell’8,2% dei veicoli a batteria, 642.000 in totale di cui 442.000 BEV (16.000 in più rispetto al 2024). L’ elettrificazione e l’implementazione dei motori termici ha condotto a emissioni medie di CO2 della flotta di nuova immatricolazioni di 90 gkm, quasi 3 grammi sotto gli obiettivi: “Siamo il solo costruttore europeo ad aver raggiunto il risultato senza pooling ”, ha sottolineato Zipse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il gruppo Bmw chiude il 2025 in crescita e aumenta la cedola per gli azionisti

Tra dazi, Cina e valute, BMW chiude il 2025 con margini stabili e BEV in crescita. Nel pieno di uno scenario globale segnato da dazi, pressione competitiva in Cina e impatto dei cambi, il BMW Group ha

Mentre i profitti dei concorrenti in Europa crollano, il colosso tedesco dell'auto chiude il 2025 con conti solidi. Ma nel 2026 i dazi da soli peseranno per 1,25 punti percentuali sui margini

