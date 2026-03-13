A Grumo Nevano, in provincia di Napoli, un uomo di 39 anni ha aggredito il padre di 80 anni e la moglie di 35 all’interno della loro casa in corso Garibaldi. Dopo aver commesso le violenze, il 39enne è riuscito a fuggire, nascondendosi nel vano dell’ascensore. I Carabinieri sono intervenuti e lo hanno arrestato poco dopo.

Violenta aggressione domestica a Grumo Nevano, in provincia di Napoli. Un 39enne è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver picchiato il padre 80enne e la moglie di 35 anni all’interno della loro abitazione in corso Garibaldi. La segnalazione è arrivata al 112 tramite una chiamata anonima, ma i militari erano già a conoscenza della situazione: l’uomo, infatti, era stato già denunciato in precedenza. Quando i Carabinieri della stazione di Grumo Nevano sono arrivati sul posto, il 39enne si trovava ancora nell’appartamento. Rendendosi conto del possibile arresto, ha tentato la fuga percorrendo i tetti del rione popolare. I militari non hanno perso tempo e si sono messi immediatamente alla sua ricerca. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Grumo Nevano, picchia il padre 80enne e la moglie e poi fugge: arrestato 39enne nascosto nel vano ascensore

