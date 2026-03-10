Un incendio si è sviluppato in un garage di Arbizzano, una frazione di Negrar di Valpolicella, provocando il ferimento di una persona. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La situazione è stata prontamente gestita dalle forze di soccorso, che hanno lavorato per contenere i danni.

Un rogo improvviso ha scosso la tranquilla frazione di Arbizzano, nel comune di Negrar di Valpolicella. Nel tardo pomeriggio di martedì 10 marzo 2026, fiamme hanno divampato in un box auto interrato situato in via Carlo Montanari. L’evento si è verificato poco dopo le ore 17:00, costringendo i vigili del fuoco a intervenire con tre squadre operative e due autobotti provenienti dal comando di Verona. L’intervento ha permesso di limitare l’estensione dei danni alla struttura circostante, evitando che il fuoco si propagasse ad altri locali del garage. Oltre al danno materiale, l’incidente ha coinvolto una persona presente nell’edificio, colpita dal fumo sprigionato durante le operazioni di spegnimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arbizzano: rogo nel garage, 1 ferito e 3 squadre al lavoro

Articoli correlati

Auto avvolte dalle fiamme e rogo in un garage: vigili del fuoco al lavoro nella notteI veicoli andati a fuoco si trovavano in via Alessandro Turchi, nel quartiere di Borgo Venezia, mentre l'altro intervento ha avuto luogo a Nogara...

Incendio in un garage ad Arbizzano: intervento dei vigili del fuocoNel tardo pomeriggio di oggi, martedì 10 marzo, un incendio si è sviluppato all’interno di un garage interrato ad Arbizzano, frazione di Negrar di...