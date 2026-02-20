Un incendio si è scatenato nel cuore di Napoli, precisamente al quinto piano di un hotel in piazza Garibaldi. Le fiamme hanno provocato il rapido intervento dei vigili del fuoco, che hanno messo in salvo quattro persone accanto alle loro valigie. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire, ma le fiamme hanno minacciato di coinvolgere le stanze vicine. La scena si è sviluppata in pochi minuti, creando panico tra gli ospiti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un incendio è divampato, in serata, al quinto piano in una struttura alberghiera di piazza Garibaldi, a Napoli. Quattro persone sono messe in sicurezza grazie al tempestivo intervento di una pattuglia di tre militari dell’Esercito Italiano, impegnata nell’operazione ‘Strade sicure’. Scattato l’allarme sul posto sono giunti la polizia e i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. L'articolo proviene da Anteprima24.it.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incendio in un albergo, messe in salvo quattro persone

Incendio al Grattacielo di Ferrara, evacuata la struttura: 17 intossicati, 100 persone messe in salvoIl 11 gennaio 2026, a Ferrara, si è verificato un incendio nel Grattacielo

Sassari, esonda un corso d'acqua: messe in salvo cinque personeUn improvviso aumento delle acque ha colpito il fiume Camedda a Sassari, mettendo in pericolo cinque persone che sono state immediatamente salvate dai soccorritori.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.