Incendio in un albergo messe in salvo quattro persone
Un incendio si è scatenato nel cuore di Napoli, precisamente al quinto piano di un hotel in piazza Garibaldi. Le fiamme hanno provocato il rapido intervento dei vigili del fuoco, che hanno messo in salvo quattro persone accanto alle loro valigie. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire, ma le fiamme hanno minacciato di coinvolgere le stanze vicine. La scena si è sviluppata in pochi minuti, creando panico tra gli ospiti.
Tempo di lettura: < 1 minuto Un incendio è divampato, in serata, al quinto piano in una struttura alberghiera di piazza Garibaldi, a Napoli. Quattro persone sono messe in sicurezza grazie al tempestivo intervento di una pattuglia di tre militari dell'Esercito Italiano, impegnata nell'operazione 'Strade sicure'. Scattato l'allarme sul posto sono giunti la polizia e i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona.
