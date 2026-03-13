Grumello del Monte incendio distrugge palazzina comunale in vicolo Benis | otto persone anziane messe in salvo - Foto e video

Nella notte a Grumello del Monte un incendio ha colpito una palazzina comunale in vicolo Benis, provocando la distruzione dell’edificio di tre piani. Otto persone, tutte anziane, sono state messe in salvo e portate in ospedale per controlli dopo aver inalato fumo. Le fiamme sono divampate poco dopo le 2:30, causando danni significativi all’immobile.

L’INCENDIO. Le fiamme divampate poco dopo le 2:30 in un edificio comunale di tre piani. Gli occupanti - per lo più anziani - evacuati e portati in ospedale per accertamenti dopo aver inalato fumo. Sul posto sei squadre dei Vigili del fuoco e i carabinieri. La palazzina è inagibile. Otto persone sono state messe in salvo nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 marzo durante un incendio che ha devastato un edificio residenziale comunale di tre piani in vicolo Benis a Grumello del Monte. Il rapido intervento dei soccorritori ha permesso di evacuare tutti gli occupanti prima che le fiamme provocassero conseguenze più gravi. L’allarme è scattato alle 2. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

