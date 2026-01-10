Nasce il Coordinamento Abruzzo del comitato ' Giusto Dire No' | La riforma Nordio è sbagliata per magistratura e cittadini

Da ilpescara.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato costituito il Coordinamento Abruzzo del comitato “Giusto Dire No”, nato per esprimere il proprio dissenso sulla riforma della giustizia proposta dal ministro Carlo Nordio. La nuova normativa, secondo i promotori, rischia di compromettere il lavoro della magistratura e i diritti dei cittadini. Il coordinamento si propone di promuovere un confronto serio e informato sui possibili effetti di questa riforma sulla giustizia locale e nazionale.

Si è costituito e presentato il Coordinamento Abruzzo del comitato “Giusto dire no” alla riforma della giustizia del ministro Carlo Nordio. Pe i promotori, alle prese ora con la campagna referendaria, quella legge non affronta le reali criticità del sistema giudiziario, che continuano a gravare. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Leggi anche: 'Giusto dire No', anche a Firenze nasce il comitato contro la riforma Nordio

Leggi anche: Referendum sulla riforma della magistratura, Belluomo responsabile territoriale del comitato 'Cittadini per il sì'

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Giunta: i principali provvedimenti adottati mercoledì 31 dicembre.

Nasce il Coordinamento Abruzzo del comitato 'Giusto Dire No': "La riforma Nordio è sbagliata per magistratura e cittadini" - Nell'aula Alessandrini del tribunale il primo di una serie di incontri che saranno organizzati per informare la cittadinanza sul referendum e i contenuti di una legge che, anche per il senatore Pd Mic ... ilpescara.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.