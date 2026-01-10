Nasce il Coordinamento Abruzzo del comitato ' Giusto Dire No' | La riforma Nordio è sbagliata per magistratura e cittadini
È stato costituito il Coordinamento Abruzzo del comitato “Giusto Dire No”, nato per esprimere il proprio dissenso sulla riforma della giustizia proposta dal ministro Carlo Nordio. La nuova normativa, secondo i promotori, rischia di compromettere il lavoro della magistratura e i diritti dei cittadini. Il coordinamento si propone di promuovere un confronto serio e informato sui possibili effetti di questa riforma sulla giustizia locale e nazionale.
Si è costituito e presentato il Coordinamento Abruzzo del comitato “Giusto dire no” alla riforma della giustizia del ministro Carlo Nordio. Pe i promotori, alle prese ora con la campagna referendaria, quella legge non affronta le reali criticità del sistema giudiziario, che continuano a gravare. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
