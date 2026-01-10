Nasce il Coordinamento Abruzzo del comitato ' Giusto Dire No' | La riforma Nordio è sbagliata per magistratura e cittadini

È stato costituito il Coordinamento Abruzzo del comitato “Giusto Dire No”, nato per esprimere il proprio dissenso sulla riforma della giustizia proposta dal ministro Carlo Nordio. La nuova normativa, secondo i promotori, rischia di compromettere il lavoro della magistratura e i diritti dei cittadini. Il coordinamento si propone di promuovere un confronto serio e informato sui possibili effetti di questa riforma sulla giustizia locale e nazionale.

