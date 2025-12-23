Feste a metà nell’Isola dei Platani | Aperto il 50 per cento dei negozi

A Bellaria Igea Marina, nell’Isola dei Platani, circa il 50 per cento delle attività commerciali sono aperte durante le festività natalizie, pari a poco più di 120 negozi su 250. Questa situazione riflette una scelta di apertura per offrire servizi ai visitatori e sostenere il commercio locale nel periodo di festa, mantenendo un equilibrio tra tradizione e esigenze quotidiane.

Sono circa la metà. Poco più di 120 su 250. È questo il numero delle attività oggi aperte nell’ Isola dei Platani, il centro commerciale naturale di Bellaria Igea Marina, nel pieno delle festività natalizie. Un dato che fotografa con precisione l’andamento del commercio invernale e che diventa la chiave di lettura di una stagione che, anche quest’anno, procede senza strappi, ma senza slanci. La situazione, spiegano gli operatori, è figlia di fattori strutturali più che contingenti. A partire dalla natura stessa dell’Isola dei Platani, uno spazio commerciale all’aperto che nei mesi freddi risente inevitabilmente del clima e dei cambiamenti nelle abitudini di consumo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Feste a metà nell’Isola dei Platani: "Aperto il 50 per cento dei negozi" Leggi anche: Halloween sull’Isola dei Platani, fatti un selfie in maschera e vinci Leggi anche: Halloween sull’Isola dei Platani, fatti un selfie in maschera e vinci Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. A San Biagio Platani la Festa del pane tra gli Archi d'estate - A San Biagio Platani, nella splendida cornice delle architetture effimere degli Archi d'Estate, si svolgerà dal 10 al 12 agosto la Festa del Pane, una vetrina del turismo e dei prodotti agroalimentari ... ansa.it Sfilata dei bambini in maschera All’Isola dei platani è festa grande - A fine giornata è stato premiato il gruppo scolastico più originale: riconoscimento al ’Coco’ ... ilrestodelcarlino.it Cari nell'augurarvi Buone Feste vi do anche il mio iban in caso vogliate farmi un bel regalo IT74G0760116900001054936990 Ps. L'iban è vero.. non si sa mai - facebook.com facebook

