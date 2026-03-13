Grok 4.20 | record di verità ma meno potente dei rivali

Il 12 marzo 2026 è stato il giorno in cui è stato presentato Grok 4.20, un modello linguistico che ha raggiunto un record di verità nelle sue risposte. Tuttavia, rispetto ai rivali, la sua potenza rimane inferiore, anche se l’azienda dietro il progetto sostiene che rappresenta un passo avanti nella tecnologia. La presentazione ha attirato l’attenzione di esperti e addetti ai lavori nel settore dell’intelligenza artificiale.

Il 12 marzo 2026 segna un momento di svolta per l'affidabilità dei modelli linguistici, con il lancio di Grok 4.20 da parte di xAI. Sebbene questo nuovo modello arrivi in ritardo rispetto ai leader di mercato come Gemini 3.1 Pro Preview e GPT-5.4 nei test di intelligenza generale, ha stabilito un record assoluto nella capacità di evitare allucinazioni. Mentre i concorrenti più potenti raggiungono punteggi superiori nell'Indice di Intelligenza, Grok 4.20 si distingue per la sua onestà intellettuale: quando non conosce una risposta, ammette il limite invece di inventare fatti. Le cifre raccontano una storia complessa dove la velocità e il costo competono con la precisione fattuale.