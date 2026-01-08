X e le donne denudate senza consenso con l’AI | inchieste in molti Paesi Ma intanto Grok incassa finanziamenti record

Negli ultimi tempi, si sono moltiplicate le inchieste internazionali su utilizzi non consensuali dell’intelligenza artificiale, in particolare riguardo a donne ritratte senza autorizzazione. Nel frattempo, Grok ha ottenuto finanziamenti significativi, attirando l’attenzione del settore. Un meme condiviso su X mostra una bancarella chiamata “Grok Bikini Shop”, evidenziando come queste tematiche siano diventate oggetto di discussione e riflessione pubblica.

Uno dei meme più diffusi in questi giorni su X riproduce una bancarella con un cartello: “ Grok Bikini Shop ”. Grok, l’intelligenza artificiale integrata nel social network di Elon Musk, infatti, permette ancora oggi – dopo giorni di polemiche – di caricare la foto di una persona, pubblicamente e indipendentemente dal tipo di abbonamento che si ha con X, e ottenere di ritorno l’immagine della stessa persona ma in bikini. Il nudo è infatti vietato sia nella versione pubblica, in cui basta citare Grok per avere risposta, sia nella versione personale e nascosta, da cui si accede via app o al lato della pagina di X. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

