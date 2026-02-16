Ventura | Inter senza rivali Napoli stagione positiva ma servono meno errori
Gian Piero Ventura ha commentato la partita dell’Inter, evidenziando come la squadra di Inzaghi abbia dimostrato di essere molto forte e difficile da battere. La sua analisi arriva mentre il Napoli, reduce da una serie di risultati positivi, deve ancora migliorare nella gestione degli errori durante le gare. Durante l’intervista, Ventura ha sottolineato che l’Inter ha dimostrato grande solidità, mettendo pressione sulle rivali. Un esempio concreto di questa supremazia si è visto nella recente vittoria contro il Milan, dove la squadra ha mantenuto il controllo anche nei momenti più complessi.
"> NAPOLI – Gian Piero Ventura è intervenuto a Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” condotta da Raffaele Auriemma, analizzando la stagione del Napoli e la corsa scudetto. «Chi si abitua a vincere pensa che sia facile, ma non è assolutamente così. Questo è stato un anno particolare per il Napoli, ma la qualificazione in Champions e la Supercoppa rendono positiva la stagione», ha spiegato l’ex tecnico azzurro ed ex commissario tecnico della Nazionale. Ventura invita però a una riflessione più profonda: «Sono stati fatti investimenti pesanti e qualcuno si è rivelato poco azzeccato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Conte avverte tutte le rivali: «Il Napoli non era morto. Le partite si possono vincere o meno ma sappiamo che…». Le parole del tecnico
Serie C | Ascoli-Livorno 3-1, Venturato: "Commessi errori individuali gravi, ma la prestazione è stata positiva"
L’Ascoli batte il Livorno 3-1 al Del Duca e conquista tre punti importanti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Esposito lancia la fuga Scudetto: per i bookmaker Inter senza rivali, crolla il NapoliIl terzo pareggio consecutivo del Napoli e la vittoria interna firmata da Pio Esposito contro il Lecce lanciano la fuga dell'Inter nella corsa allo Scudetto. I nerazzurri sono sempre più favoriti ... calciomercato.com
PEGGIO DI UNA SQUALIFICA MAZZATA JUVE dopo l'Inter: ULTIM'ORA! - facebook.com facebook