Ventura | Inter senza rivali Napoli stagione positiva ma servono meno errori

Gian Piero Ventura ha commentato la partita dell’Inter, evidenziando come la squadra di Inzaghi abbia dimostrato di essere molto forte e difficile da battere. La sua analisi arriva mentre il Napoli, reduce da una serie di risultati positivi, deve ancora migliorare nella gestione degli errori durante le gare. Durante l’intervista, Ventura ha sottolineato che l’Inter ha dimostrato grande solidità, mettendo pressione sulle rivali. Un esempio concreto di questa supremazia si è visto nella recente vittoria contro il Milan, dove la squadra ha mantenuto il controllo anche nei momenti più complessi.