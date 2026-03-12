Cultura a Gravina di Puglia cresce l' attesa per proclamazione a Capitale Italiana 2028

A Gravina di Puglia si intensifica l’attesa per la proclamazione a Capitale Italiana della Cultura 2028. La città sta vivendo un momento di grande partecipazione, con un coinvolgimento diffuso che coinvolge tutte le zone e tutte le fasce di età. La notizia sta suscitando entusiasmo tra i cittadini e sta diventando un tema centrale nelle conversazioni quotidiane.

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - La città vive un momento straordinario, segnato da una partecipazione popolare senza precedenti e da un clima di attesa che attraversa ogni quartiere e ogni generazione. L'energia nata dal basso si è trasformata in un vero movimento culturale, capace di superare rapidamente i confini cittadini e coinvolgere l'intera regione Puglia. Il sostegno si è poi esteso al resto del Paese, dove la candidatura di Gravina è diventata un caso emblematico di mobilitazione civica e orgoglio territoriale. A rafforzare questa spinta sono intervenuti anche testimonial di grande popolarità come Antonio Stornaiolo e Alessio Giannone, noto come Pinuccio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

