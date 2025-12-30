Sto sanguinando Le Airpods le esplodono nell'orecchio e non sente più bene | Può succedere a chiunque
Un episodio insolito ha attirato l’attenzione sui rischi legati all’uso degli auricolari. Bethy, una ragazza americana, ha condiviso la sua esperienza su TikTok dopo che le AirPods sono esplose nell’orecchio, causando dolore e perdita temporanea dell’udito. Sebbene siano rari, incidenti di questo tipo ricordano l’importanza di utilizzare correttamente dispositivi audio e di prestare attenzione alla sicurezza durante l’ascolto.
Bethy, una ragazza americana, è diventata virale suo malgrado su TikTok dopo l’esplosione di un auricolare mentre ascoltava musica. Ha riportato danni all’udito. Lo diciamo, comunque, subito: è un caso rarissimo, legato alle batterie al litio, ma in ogni caso possibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “Sto sanguinando”. Le Airpods le esplodono nell’orecchio e non sente più bene: “Può succedere a chiunque”
Leggi anche: Daria Kasatkina si ferma: “Non sto bene. I risultati, la pressione, le valigie, le stesse facce…”
“Sto sanguinando”. Le Airpods le esplodono nell’orecchio e non sente più bene: “Può succedere a chiunque” - Bethy, una ragazza americana, è diventata virale suo malgrado su TikTok dopo l’esplosione di un auricolare mentre ascoltava musica ... fanpage.it
«Le mie AirPods sono esplose nell'orecchio e ora non sento più, soltanto un ronzio costante. E sto sanguinando» - Un boato improvviso, un dolore acuto all'orecchio e poi il silenzio, interrotto solo da un ronzio metallico. msn.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.