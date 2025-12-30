Sto sanguinando Le Airpods le esplodono nell'orecchio e non sente più bene | Può succedere a chiunque

Un episodio insolito ha attirato l’attenzione sui rischi legati all’uso degli auricolari. Bethy, una ragazza americana, ha condiviso la sua esperienza su TikTok dopo che le AirPods sono esplose nell’orecchio, causando dolore e perdita temporanea dell’udito. Sebbene siano rari, incidenti di questo tipo ricordano l’importanza di utilizzare correttamente dispositivi audio e di prestare attenzione alla sicurezza durante l’ascolto.

«Le mie AirPods sono esplose nell'orecchio e ora non sento più, soltanto un ronzio costante. E sto sanguinando» - Un boato improvviso, un dolore acuto all'orecchio e poi il silenzio, interrotto solo da un ronzio metallico. msn.com

