Per il Grande Fratello Vip 2026, quattro concorrenti sono entrati nella casa prima dell’inizio ufficiale del programma. La conduttrice è Ilary Blasi, con due nuove opinioniste, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. La prima puntata andrà in onda tra poche settimane e i fan già si chiedono dove poter seguire gli sviluppi del reality.

Cresce l’attesa per il Grande Fratello Vip 2026, il reality show che segna il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione e due opinioniste inedite del calibro di Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Ma non finisce qui, visto che 4 concorrenti sono pronti ad entrare prima nella casa in una in un’inedita Open House. Grande Fratello Vip 2026, 4 concorrenti protagonisti dell’Open House. Si stanno per accendere i riflettori sul Grande Fratello Vip 2026 di Ilary Blasi con una serie di novità pensate per coinvolgere e stuzzicare maggiormente l’attenzione del pubblico di Canale 5 (e non solo). Una delle novità annunciate in queste ore è l’Open House, ossia l’apertura anticipata della casa più spiata d’Italia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, 4 concorrenti entrano prima nella casa: chi sono e dove seguirli

Articoli correlati

“Entrano già”. Grande Fratello Vip, 4 concorrenti nella Casa prima dell’inizio del realityIl Grande Fratello Vip si prepara a tornare in televisione con una novità assoluta nella storia del reality italiano.

Leggi anche: Grande Fratello Vip anticipa tutto: quattro concorrenti entrano già nella Casa

Grande Fratello Vip 2026 ecco i concorrenti più discussi

Altri aggiornamenti su Grande Fratello Vip

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, il cast ufficiale da Adriana Volpe a Antonella Elia e Paola Caruso; Grande Fratello Vip 2026, chi sono i concorrenti. FOTO; Grande Fratello Vip, svelato il cast ufficiale: confermati due volti di Amici e Temptation Island; Riuscirà il Grande Fratello Vip 2026 di Ilary Blasi a risollevare gli ascolti del reality?.

Grande Fratello Vip 2026, Raul Dumitras nel Cast: Chi è l’ex Temptation Island e cosa fa nella vita...Dal reality dei sentimenti alla porta rossa: il giovane romano è pronto a mettersi in gioco davanti alle telecamere del GF Vip 2026. comingsoon.it

Grande Fratello Vip 2026, durata più lunga del previsto? Il contratto dei concorrenti svela qualcosa di diversoIl Grande Fratello Vip torna su Canale 5 il 17 marzo 2026 con Ilary Blasi alla conduzione: secondo alcune indiscrezioni i concorrenti avrebbero firmato per una durata maggiore rispetto a quella emersa ... gay.it

"Voi ancora non sapete niente, ma io al Grande Fratello ho già un preferito" Selvaggia Lucarelli, la nuova opinionista del GF, è già caldissima per la nuova edizione #selvaggialucarelli #opinionista #grandefratello #grandefratellovip #gfvip #gf #pr - facebook.com facebook

Gli orari di #GFVIP Open House Eccoli, tutti per voi Quattro concorrenti entreranno in anteprima nella Casa! Potrete seguirli in diretta ogni giorno sul sito ufficiale del Grande Fratello Vip e su Mediaset Infinity x.com