Famila apre un nuovo supermercato a Montalcino, presso l’ex Icim, previsto per marzo o aprile. Questa apertura rappresenta un’occasione per i residenti di accedere a una gamma di prodotti più ampia e di qualità. La nuova sede si inserisce nel contesto locale con l’obiettivo di offrire un servizio conveniente e affidabile, contribuendo allo sviluppo commerciale della zona.

Dopo lungo tempo sembra essere giunto il momento dell’apertura di un nuovo supermercato (si parla di marzoaprile) a Montalcino. Secondo quanto scritto dall’agenzia Montalcino news, dovrebbe trattarsi di un supermercato della catena Famila, marchio italiano che fa capo al colosso della grande distribuzione Selex. Un marchio noto per l’offerta di una vasta gamma di prodotti alimentari e per la casa a prezzi competitivi e con l’attenzione rivolta anche alle produzioni locali. Qualche anno fa si parlava dell’apertura di un negozio Carrefour; poco dopo l’inizio dei lavori però questi subirono uno stop e subito le voci circa i motivi di moltiplicarono spaziando da presunte irregolarità a cavilli cercati dalla concorrenza ecc. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sede nell’ex Icim. Il marchio Famila sbarca a Montalcino

