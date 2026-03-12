Picchia la compagna incinta poi le dà fuoco ai vestiti e li lancia dal balcone

A Gragnano, un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna incinta, minacciandola con un coltello e colpendola. Successivamente, ha incendiato i vestiti della donna e li ha lanciati dal balcone. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione peggiorasse ulteriormente. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale per le ferite riportate.

Un uomo è stato arrestato a Gragnano dopo aver picchiato e minacciato con un coltello la compagna incinta, e aver incendiato i suoi vestiti, poi lanciati dal balcone.L'aggressore, 34 anni, è finito in manette con le accuse di maltrattamenti, minaccia aggravata e danneggiamento seguito da incendio. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, la violenza sarebbe scoppiata quando la donna – incinta di due mesi – avrebbe manifestato la volontà di interrompere la relazione, già segnata da insulti e aggressioni. Poco dopo l’una il compagno l’avrebbe colpita con calci, minacciata brandendo un coltello e costretta a uscire di casa in pigiama. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Minaccia la compagna, poi dà fuoco ai vestiti del figlio: 41enne arrestato nel CasertanoL'uomo, come accertato dai carabinieri che lo hanno arrestato, era già ristretto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio e la persona.

Incinta di 2 mesi picchiata a calci dal compagno: le brucia i vestiti e li lancia incendiando l'auto del vicinoArrestato 34enne a Gragnano per maltrattamenti, minaccia aggravata e danneggiamento: aveva assalito la compagna incinta di 2 mesi.

