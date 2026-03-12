Si corre il secondo Gran Premio della stagione di Formula 1, dopo il debutto in Australia con monoposto ibride al 50% e il dominio della Mercedes. La gara si svolge a Shanghai, dove i team sono pronti a confrontarsi nuovamente. Le qualifiche e la corsa sono trasmesse in diretta su Sky, Now e TV8, con orari che anticipano il weekend di gara.

È già il momento del secondo gran premio della stagione di Formula 1. Dopo il debutto della nuova era delle monoposto al 50% in ibride in Australia, dove si è assistito al dominio Mercedes, ora si vola a Shanghai per il Gp di Cina 2026. George Russell, vincitore a Melbourne, punzecchia la Ferrari, che al momento pare la seconda forza in griglia: il circuito cinese darà già qualche risposta sulla distanza tra Maranello e le Frecce d’Argento. Nel frattempo arriveranno nuove risposte anche sui dubbi che aleggiano intorno a questa nuova Formula 1, tra aumento di sorpassi e un effetto simile a Mario Kart. In Cina, a scompigliare ancor di più le carte, c’è perfino la gara Sprint. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Orari F1, Gp Cina: la Ferrari a caccia di conferme e la prima sprint dell’anno | Dove vedere in tv e streaming (Sky, Now, TV8)

Articoli correlati

Formula 1, GP Cina 2026: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streamingGli orari del Gran Premio della Cina della Formula 1 2026: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche, Sprint Race e...

Formula 1, GP Australia 2026: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streamingGli orari del Gran Premio d’Australia della Formula 1 2026: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche e gara della F1...

Una raccolta di contenuti su Orari F1 Gp Cina la Ferrari a caccia di...

Temi più discussi: F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP di Cina; Orari TV GP Cina 2026: diretta su Sky, differita su TV8 - Orari - Formula 1; Le info, gli orari e le dirette TV del GP della Cina 2026 di F1, dove tornerà la Sprint Race; Formula 1, GP Cina 2026: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming.

Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Cina in tvDa Melbourne a Shanghai: la Formula 1 pronta a vivere il secondo Gran Premio della stagione su una pista molto diversa da quella dove hanno debuttato le nuove regole del Mondiale. Dalle 13 di oggi, ... sport.sky.it

F1 GP Cina: orari e info del secondo Gran Premio 2026Guida completa al GP Cina 2026: orari, analisi dei team, conferme di prestazioni delle vetture e istruzioni per lo streaming via VPN. tomshw.it

Gli orari del Gran Premio della Cina della Formula 1 2026 Cosa cambia e come seguirlo - facebook.com facebook

#SerieA, 29^ giornata: orari, arbitri e squalificati #SkySport #SkySerieA x.com