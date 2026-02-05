Upamecano lascia il Bayern | l' Inter lo strappa al Milan

La trattativa tra l’Inter e il Bayern per Dayot Upamecano si fa sempre più calda. Dopo settimane di voci, sembra che il difensore francese stia davvero per cambiare maglia. L’Inter ha deciso di accelerare, convinta di poter strappare il giocatore al Milan che, finora, sembrava in pole. Nei prossimi giorni, si aspettano sviluppi decisivi: le parti stanno lavorando per trovare un accordo prima della fine del mercato.

Il futuro di Dayot Upamecano al Bayern Monaco resta al centro di numerose discussioni: il difensore francese potrebbe lasciare l’Allianz Arena a stagione ormai avanzata, aprendo la porta a trattative che coinvolgono importanti club europei. Le voci di mercato indicano una possibile separazione al termine dell’attuale accordo, con l’interesse di realtà di alto livello e una potenziale opportunità per l’Inter di intervenire senza oneri di trasferimento. Il contesto resta dinamico, con riflessioni approfondite sulle esigenze difensive dei club interessati e sulle condizioni che potrebbero facilitare uno sbarco a parametro zero. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Upamecano lascia il Bayern: l'Inter lo strappa al Milan Approfondimenti su Upamecano Bayern Upamecano rompe con il Bayern e l’Inter ne approfitta: scippo al Milan L’Inter si prepara a mettere le mani su Dayot Upamecano, che lascerà il Bayern Monaco a fine stagione. Bayern Monaco, deciso il futuro di Upamecano: rinnova o no? Rivelazione che non lascia più dubbi Il Bayern Monaco ha preso una decisione sul futuro di Upamecano. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Upamecano Bayern Argomenti discussi: Caso Upamecano, il Bayern Monaco alza il tiro: Hoeness contro gli agenti; ? Il Bayern blinda Upamecano: è fatta per il rinnovo fino al 2030; Bayern Monaco, Hoeness attacca gli agenti di Upamecano e accende il mercato; Bayern Monaco, Upamecano ha scelto di restare: rinnovo in arrivo. Upamecano rompe con il Bayern e l’Inter ne approfitta: scippo al MilanDayot Upamecano lascerà il Bayern Monaco a fine stagione? L’Inter pregusta il colpaccio a parametro zero, beffato il Milan di Allegri. Il calciomercato invernale in Italia è ormai chiuso. Le squadre d ... calcionews24.com Bayern Monaco, presa questa decisione per il futuro di Upamecano: ecco cosa sta succedendo in chiave rinnovo del difensoreBayern Monaco, presa questa decisione per il futuro di Upamecano: ecco cosa sta succedendo in chiave rinnovo del difensore Mentre il calciomercato chiude i battenti per le operazioni in entrata, il Ba ... calcionews24.com Deciso il futuro di #Upamecano Rivelazione che non lascia dubbi x.com Deciso il futuro di Upamecano Rivelazione che non lascia dubbi facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.