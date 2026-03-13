Google Maps si aggiorna con l'IA | ora puoi chiedergli persino dove trovare il bagno pulito più vicino

Google Maps si aggiorna introducendo l'integrazione con l’intelligenza artificiale Gemini, che consente di chiedere direttamente all’app dove trovare servizi come il bagno pulito più vicino. La nuova funzione, chiamata

Grazie all'integrazione di Gemini, Google Maps diventa sempre più simile a un assistente virtuale. Tra le novità più importanti c'è la funzione "Ask Maps", che permette di ricevere consigli personalizzati su locali e servizi, basati su milioni di recensioni e sulle stesse esigenze edgli utenti. Il restyling include anche una navigazione 3D immersiva per una guida più sicura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

