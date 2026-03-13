Gonfia il CV per superare una selezione in un ente pubblico a Varese | indagati funzionario e dirigente

Un funzionario e un dirigente dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di omissione di atti d’ufficio, truffa e falsità ideologica in atto pubblico. Le indagini riguardano presunte irregolarità legate all’inserimento di curriculum vitae nel tentativo di superare una selezione per un ente pubblico nella città lombarda. La procura ha avviato le verifiche del caso.