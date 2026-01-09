Nel corso degli anni lo stile di Kate Middleton ha seguito un’evoluzione coerente con il suo ruolo all’interno della monarchia britannica

Nel corso degli anni, lo stile di Kate Middleton ha mostrato un’evoluzione costante, riflettendo il suo ruolo di membro della famiglia reale britannica. La sua scelta di abbigliamento combina eleganza e sobrietà, adattandosi alle occasioni ufficiali e alle aspettative pubbliche. Questo percorso stilistico evidenzia una crescita personale e un impegno nel mantenere un’immagine di raffinatezza e rispetto delle tradizioni monarchiche.

. Dai look semplici e informali dei vent'anni a un guardaroba sempre più sartoriale e simbolico, ogni scelta estetica riflette un cambiamento personale e istituzionale. Il suo compleanno diventa così un pretesto per osservare come la moda abbia accompagnato la sua crescita, trasformandosi insieme a lei. Durante i Badminton Horse Trials del 2007, Middleton ha sfoggiato un look casual con elementi classici, arricchito da accessori protagonisti e proporzioni moderne.

Kate Middleton compie 44 anni: il suo stile (iconico) nei suoi look più celebri - La principessa del Galles festeggia in famiglia il suo compleanno. msn.com

Il nuovo stile di Kate Middleton: come la principessa del Galles sta adottando un nuovo look grazie alla nuova stylist - È nota per il suo stile elegante e classico, ma negli ultimi mesi la Principessa del Galles ha sfoggiato un look più all'avanguardia. corriere.it

