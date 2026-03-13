Gli Usa progettano il velivolo del futuro | vola come un jet ma decolla come un elicottero

Gli Stati Uniti stanno sviluppando un nuovo velivolo che combina le caratteristiche di un jet e di un elicottero. La Bell, azienda leader nel settore degli elicotteri, ha terminato la revisione del progetto sperimentale nell’ambito del programma «Sprint» della Darpa, l’agenzia di ricerca e sperimentazione della Difesa americana. Il progetto mira a creare un aeromobile con capacità di decollo verticale e velocità da jet.

La storica azienda elicotteristica statunitense Bell ha completato la revisione critica del progetto sperimentale appartenente al programma «Sprint» della Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa), ovvero l’organo di ricerca e sperimentazione della Difesa Usa. Significa che il progetto è stato completamente definito e potrà ora passare alla fase di realizzazione del prototipo dimostratore. Sprint è in realtà la sigla di Speed and Runway Independent Technologies, progetto che punta a costruire un mezzo volante di nuova generazione. Jason Hurst, vice presidente e capo dell’ingegneria di Bell, durante il salone Verticon, il più grande... 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Gli Usa progettano il velivolo del futuro: vola come un jet ma decolla come un elicottero Articoli correlati Leggi anche: Usa un drone per spiare l'ex fidanzata, ma il velivolo si schianta contro la finestra: i carabinieri lo vanno a prendere a casa Donne che progettano il futuro: il potere del coloreAll’interno del percorso laboratoriale “Donne che Progettano il Futuro”, promosso da AIDIA, il nuovo appuntamento guidato dall’architetta e chef... Una raccolta di contenuti su Gli Usa progettano il velivolo del... Gli Usa progettano il velivolo del futuro: vola come un jet ma decolla come un elicotteroBell X-76, convertiplani Leonardo e Airbus: la nuova era degli aeromobili militari ad alta velocità senza pista ... panorama.it Gli Usa lanciano l’Ai sovranista Ma sarà Washington a guidareKratsios, direttore dell’Ufficio Scienze e Tecnologie della Casa Bianca, illustra a New Delhi i piani a Stelle e Strisce per lo sviluppo delll’Intelligenza Artificiale nel pianeta ... italiaoggi.it