Donne che progettano il futuro | il potere del colore

Donne che progettano il futuro si sono incontrate per parlare di colore e progettazione. Giovanna Miceli, architetta e chef, ha guidato un laboratorio in cui le partecipanti hanno scoperto come il colore possa influenzare le idee e le scelte nello sviluppo di progetti. L’evento, promosso da AIDIA, ha puntato a far riflettere su come la consapevolezza nell’uso del colore possa diventare uno strumento potente per il domani.

Donne che Progettano il Futuro: il potere del colore nella progettazione con Giovanna Miceli. All'interno del percorso laboratoriale " Donne che Progettano il Futuro ", promosso da AIDIA, il nuovo appuntamento guidato dall'architetta e chef Giovanna Miceli ha posto al centro un tema tanto affascinante quanto strategico: la consapevolezza nell'uso del colore come elemento progettuale. Un incontro che ha mostrato come la progettazione contemporanea non possa più limitarsi alla forma o alla funzione, ma debba abbracciare la dimensione percettiva, emotiva e sensoriale degli spazi. Il colore come strumento progettuale.

