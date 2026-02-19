Usa un drone per spiare l' ex fidanzata ma il velivolo si schianta contro la finestra | i carabinieri lo vanno a prendere a casa

Per scoprire cosa faceva l’ex fidanzata, un uomo ha usato un drone per monitorarla dall’alto. Tuttavia, il velivolo si è schiantato contro la finestra dell’appartamento, creando scompiglio tra i vicini. I carabinieri sono intervenuti subito, bussando alla sua porta per sequestrare il dispositivo e capire cosa fosse successo. La scena si è svolta in un quartiere residenziale, dove il rumore dello schianto ha attirato l’attenzione di diversi passanti. La polizia ha avviato un’indagine sul motivo dell’atto.

Per spiare l'ex fidanzata ha deciso di mettere in campo la tecnologia, facendo decollare un drone per poi posizionarlo davanti al balcone della ragazza. Un piano all'apparenza ingegnoso, in cui qualcosa è andato storto. Il velivolo, forse a causa del vento o per l'imperizia di chi lo stava manovrando, è finito contro la finestra dell'abitazione che stava spiando. La vicenda è avvenuta a San Giovanni a Teduccio, alla periferia di Napoli. Il proprietario del drone, un ragazzo di 28 anni che in quel momento si trovava nelle vicinanze per governare il velivolo, si è dato alla fuga dopo aver sentito il rumore dei vetri infranti, abbandonando l'apparecchio nelle mani dell'ex fidanzata, che nel frattempo aveva già chiamato il 112.