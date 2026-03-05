L’arte di disciplinare gli spilli Intervista a Marisa Veerman

L'artista Marisa Veerman si concentra sull'arte di disciplinare gli spilli, creando opere in cui l'immagine si ferma, lasciando spazio alla tensione tra descrizione e ritenzione. La sua tecnica si svolge in un preciso punto di equilibrio, dove l'immagine smette di essere solo rappresentazione e inizia a trattenere. La sua attività viene esplorata attraverso un'intervista che approfondisce il suo processo creativo.

Di fotografie e ricami. "Goldie", inedito di Marisa Veerman (foto courtesy) Ex visual merchandiser tessile, l’artista australiana racconta la “drammaturgia silenziosa” messa in scena piegando e modellando stoffe su manichini È nel punto esatto in cui l’immagine smette di descrivere e comincia a trattenere che l’opera di Marisa Veerman trova il suo respiro. Non si tratta di fotografia nel senso documentario del termine, né di semplice costruzione scenica, ma di un’arte della sospensione, di un arresto deliberato dell’istante che non congela il tempo, ma lo dilata, rendendolo più denso e percettibile. Australiana di Brisbane, l’artista proviene da un apprendistato singolare, “perché per anni “, racconta al Foglio della Moda, “ho lavorato come visual merchandiser tessile, modellando stoffe su manichini con la sola disciplina degli spilli. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

