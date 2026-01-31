napoli fiorentina 2 1 vergara e gutierrez rilanciano gli azzurri mentre di lorenzo uscito in barella rileggi qui la partita

Il Napoli batte la Fiorentina 2-1 al Maradona in una partita dove Vergara e Gutierrez segnano i due gol che rilanciano gli azzurri in classifica. Durante il match, Di Lorenzo si infortuna e esce in barella, creando preoccupazione tra tifosi e squadra. La partita si è giocata alle 18 e è stata trasmessa solo su Dazn.

Il Napoli affronta la Fiorentina per la ventitreesima giornata di Serie A. Match alle ore 18 al Maradona e visibile esclusivamente sulla piattaforma Dazn. Gli azzurri vogliono rilanciarsi in ottica qualificazione Champions dopo la sconfitta contro la Juve della scorsa giornata e la cocente eliminazione contro il Chelsea nella massima competizione europea. Fondamentale trovare i tre punti e il sereno per proseguire il percorso dopo gli ultimi stop, Conte purtroppo non ha molte scelte di formazione causa lunga lista di indisponibili come da un pò di tempo. Difatti giocano gli stessi undici di mercoledì ma con unica differenza, Gutierrez dentro al posto di Olivera che si accomoda in panchina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Napoli-Fiorentina 2-1, Vergara e Gutierrez rilanciano gli azzurri mentre Di Lorenzo uscito in barella.

