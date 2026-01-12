Bene rafforzare la presenza Ma gli agenti sono troppo pochi

Il sindacato Siulp evidenzia come rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sia fondamentale, ma sottolinea anche la carenza di risorse e agenti disponibili. L’aumento di episodi di violenza, tra cui aggressioni a giovani nel centro di Ancona e a sanitari in ospedale, evidenzia la necessità di un investimento concreto per garantire sicurezza e tutela alla comunità.

"Senza risorse non si fa sicurezza". Così il sindacato di polizia Siulp interviene dopo l'escalation di episodi di violenza, avvenuti a opera di giovanissimi, nel centro di Ancona e anche dopo i fatti di sanitari aggrediti in ospedale. Risse e aggressioni che sono avvenute in un difficile contesto sociale in cui, sempre più spesso, si trovano ad operare le forze dell'ordine e chi svolge un servizio di pubblica necessità, di pubblica utilità come i medici, i sanitari, i professori, i tassisti, e gli autisti dei mezzi pubblici, tutti coloro che sono addetti ai controlli come i capitreno. Il sindacato denuncia una carenza di organico preoccupante perché i poliziotti sono diminuiti del 20%.

