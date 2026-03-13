Gli automobilisti italiani in coda per fare benzina e diesel in Slovenia

Gli automobilisti italiani si recano in Slovenia per fare rifornimento di benzina e diesel a causa dell'aumento dei prezzi in Italia. La guerra in Medio Oriente ha portato a un incremento dei costi dei carburanti, spingendo molti a cercare alternative all'estero. Le code alle stazioni di servizio sono diventate più frequenti nelle zone di confine, dove si trovano prezzi più bassi rispetto all'Italia.

I carburanti costano molto meno oltre il confine, a Lubiana e dintorni: qui il governo ha ridotto le accise, mitigando gli aumenti causati dalla guerra in Medio Oriente I prezzi della benzina e del diesel salgono per la guerra in corso in Medio Oriente, e molti automobilisti italiani vanno a fare il pieno all'estero. Accade ad esempio al confine con la Slovenia, dove il governo ha deciso di tagliare le accise sui carburanti, consentendo di mitigare l'aumento incontrollato dei prezzi. Anche in Slovenia il costo base dei carburanti è cresciuto rispetto ai giorni prima della guerra, ma il prezzo finale è rimasto vantaggioso perché a partire dal 10 marzo scorso il governo di Lubiana ha cercato di attenuare i rincari riducendo le accise, cioè le imposte che si pagano su ogni litro di carburante. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Leggi anche: Diesel più caro della benzina: la nuova sorpresa per gli automobilisti, ma che succede?

Dove (e quanto) risparmiare sul pieno di gasolio e benzina? L'esodo degli automobilisti verso San Marino e SloveniaLa crisi energetica provocata dall’escalation di tensione in Medio Oriente e dalla conseguente riduzione del traffico petrolifero nello stretto di...

Tutti gli aggiornamenti su Gli automobilisti italiani in coda per...

Temi più discussi: Le lunghe code degli automobilisti italiani ai distributori sloveni; Tutti in Slovenia, code per fare un pieno a 30 o 40 euro di meno; Caro carburanti, il pieno si fa in Slovenia; Carburanti alla stelle, il turismo del pieno verso la Slovenia.

Prezzo benzina e diesel più basso in Slovenia, automobilisti in codaI prezzi della benzina e del diesel salgono e molti automobilisti italiani vanno a fare rifornimento all'estero. Accade al confine con la Slovenia, dove il governo ha deciso di tagliare le accise sui ... tg24.sky.it

Assalto ai benzinai in Slovenia e a San Marino: coda di auto e camion perché fare il pieno costa molto menoSia in Slovenia che a San Marino i distributori sono presi d'assalto da lunghe code di auto e camion italiani: lì, infatti, fare benzina e gasolio costa ... fanpage.it

Danimarca, Paesi Bassi, Svezia, Finlandia, Lussemburgo e Slovenia si uniscono a Spagna e Portogallo: “Mettere in discussione lo strumento sarebbe un passo indietro molto preoccupante”. Sul tavolo dell’esecutivo anche un credito d’imposta per gli autotras - facebook.com facebook