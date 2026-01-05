Nel 2026, gli automobilisti si trovano di fronte a una novità: per la prima volta da tre anni, il prezzo del Diesel supera quello della benzina. Questa variazione può influire sulle scelte di carburante e sui costi di gestione dei veicoli. È importante comprendere le ragioni di questo cambiamento e valutare le implicazioni per le diverse tipologie di autotrazione.

Il 2026 è arrivato con una sorpresa inaspettata. Per la prima volta in tre anni il prezzo del Diesel ha superato quello della benzina. A provocare questa situazione piuttosto particolare è stata l’entrata in vigore il primo gennaio delle norme contenute nella manovra, ovvero l’aumento della tassazione sul diesel e la riduzione equivalente di quelle . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Diesel più caro della benzina: la nuova sorpresa per gli automobilisti, ma che succede?

Leggi anche: La manovra fa salire il prezzo del diesel: dall’1 gennaio sarà più caro della benzina

Leggi anche: Carburanti, effetto accise: il diesel (1,666) torna più caro della benzina (1,650)

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La manovra fa salire il prezzo del diesel | dall’1 gennaio sarà più caro della benzina; Diesel più caro in Bergamasca aumenti per 245mila veicoli; Gasolio più caro della benzina dal 2026 | quanto spenderai in più ogni volta che fai il pieno; Caro carburanti perché nel 2026 il diesel costerà più della benzina | quanto pagheremo.

Diesel più caro della benzina, l'effetto delle accise sui carburanti: non accadeva da tre anni - L'entrata in vigore il primo gennaio delle norme contenute nella manovra (con l'aumento della tassazione sul diesel e la riduzione equivalente ... msn.com