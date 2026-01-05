Diesel più caro della benzina | la nuova sorpresa per gli automobilisti ma che succede?
Nel 2026, gli automobilisti si trovano di fronte a una novità: per la prima volta da tre anni, il prezzo del Diesel supera quello della benzina. Questa variazione può influire sulle scelte di carburante e sui costi di gestione dei veicoli. È importante comprendere le ragioni di questo cambiamento e valutare le implicazioni per le diverse tipologie di autotrazione.
Il 2026 è arrivato con una sorpresa inaspettata. Per la prima volta in tre anni il prezzo del Diesel ha superato quello della benzina. A provocare questa situazione piuttosto particolare è stata l’entrata in vigore il primo gennaio delle norme contenute nella manovra, ovvero l’aumento della tassazione sul diesel e la riduzione equivalente di quelle . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: La manovra fa salire il prezzo del diesel: dall’1 gennaio sarà più caro della benzina
Leggi anche: Carburanti, effetto accise: il diesel (1,666) torna più caro della benzina (1,650)
La manovra fa salire il prezzo del diesel | dall’1 gennaio sarà più caro della benzina; Diesel più caro in Bergamasca aumenti per 245mila veicoli; Gasolio più caro della benzina dal 2026 | quanto spenderai in più ogni volta che fai il pieno; Caro carburanti perché nel 2026 il diesel costerà più della benzina | quanto pagheremo.
Diesel più caro della benzina, l'effetto delle accise sui carburanti: non accadeva da tre anni - L'entrata in vigore il primo gennaio delle norme contenute nella manovra (con l'aumento della tassazione sul diesel e la riduzione equivalente ... msn.com
Accise, gasolio più caro della benzina - L'entrata in vigore delle norme della Manovra, con l'aumento della tassazione sul diesel e la riduzione sulla benzina, ha reso il gasolio più caro della verde ... rainews.it
Carburanti, effetto accise: il diesel (1,666) torna più caro della benzina (1,650) - L’entrata in vigore il primo gennaio delle norme contenute nella manovra (con l’aumento della tassazione sul diesel e la riduzione equivalente di quelle sulla ... msn.com
Caro diesel, Madeo (PD): "La Calabria è tra le regioni più penalizzate" - facebook.com facebook
Caro diesel, Rosellina Madeo (Pd): «La Calabria tra le più penalizzate» x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.