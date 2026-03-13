In questo periodo molti automobilisti cercano di risparmiare sul pieno di benzina e gasolio, spostandosi verso San Marino e la Slovenia. La crisi energetica e le tensioni in Medio Oriente hanno portato a un aumento dei prezzi dei carburanti, determinando un incremento delle ricerche di alternative per contenere i costi. La fuga verso queste destinazioni rappresenta un fenomeno crescente tra chi cerca di ridurre le spese legate alla mobilità quotidiana.

La crisi energetica provocata dall’escalation di tensione in Medio Oriente e dalla conseguente riduzione del traffico petrolifero nello stretto di Hormuz ha avuto tra i suoi effetti più immediati – si sa – il boom di prezzi dei carburanti. Benzina e diesel si sono riportati, infatti, al di sopra della soglia critica dei 2 euro al litro in numerosi Paesi europei. Mentre il governo italiano sta studiando l’applicazione del meccanismo delle accise mobili – misura prevista dalla normativa dal 2007, aggiornata nel 2023 – gli automobilisti non hanno perso tempo e sono già andati alla ricerca di prezzi più convenienti oltre confine. La scelta è ricaduta – come già verificatosi all’indomani dell’invasione russa in Ucraina – innanzitutto su San Marino, che è stata presa d’assalto soprattutto da automobilisti residenti a Rimini e in Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dove (e quanto) risparmiare sul pieno di gasolio e benzina? L'esodo degli automobilisti verso San Marino e Slovenia

