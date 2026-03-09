Referendum giustizia il procuratore Mario Palazzi | Il sì è una firma su una cambiale in bianco alla politica

Il procuratore Mario Palazzi ha commentato il referendum sulla giustizia, definendolo come una firma su una cambiale in bianco alla politica. Secondo lui, l’obiettivo reale della consultazione è ridurre sensibilmente l’autonomia della magistratura, aumentando l’ingerenza politica nei suoi confronti. Queste sono le principali affermazioni fatte in merito alle proposte sottoposte al voto.

Referendum sulla giustizia, "il vero obiettivo è indebolire significativamente l'autonomia della magistratura con un'ingerenza della politica sempre più forte". I procuratori Mario Palazzi di Viterbo e Raffaele Cantone di Perugia all'incontro pubblico al teatro San Leonardo di Viterbo per approfondire i contenuti della riforma e comprendere meglio i temi al centro del referendum del 22 e 23 marzo. Durante il confronto, moderato dall'avvocato Roberto Bruno, sono stati esaminati diversi aspetti normativi e costituzionali della riforma, con un'attenzione particolare alle conseguenze sul sistema giudiziario e sull'equilibrio tra poteri dello Stato. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

