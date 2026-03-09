Referendum giustizia il procuratore Mario Palazzi | Il sì è una firma su una cambiale in bianco alla politica
Il procuratore Mario Palazzi ha commentato il referendum sulla giustizia, definendolo come una firma su una cambiale in bianco alla politica. Secondo lui, l’obiettivo reale della consultazione è ridurre sensibilmente l’autonomia della magistratura, aumentando l’ingerenza politica nei suoi confronti. Queste sono le principali affermazioni fatte in merito alle proposte sottoposte al voto.
Referendum sulla giustizia, "il vero obiettivo è indebolire significativamente l'autonomia della magistratura con un'ingerenza della politica sempre più forte". I procuratori Mario Palazzi di Viterbo e Raffaele Cantone di Perugia all'incontro pubblico al teatro San Leonardo di Viterbo per approfondire i contenuti della riforma e comprendere meglio i temi al centro del referendum del 22 e 23 marzo. Durante il confronto, moderato dall'avvocato Roberto Bruno, sono stati esaminati diversi aspetti normativi e costituzionali della riforma, con un'attenzione particolare alle conseguenze sul sistema giudiziario e sull'equilibrio tra poteri dello Stato. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Articoli correlati
Referendum sulla separazione delle carriere: il "sì" non è una questione politica, ma di giustiziaNon sono promotore di Comitati perché ho giurato a me stesso dopo l'uscita dal Parlamento (2001) non avrei più solcato contesti aggregativi di natura...
Marina Berlusconi: “Il referendum sulla giustizia non è una sfida politica”Roma – Liberare il voto del 22 e 23 marzo e la campagna referendaria dalle “gabbie ideologiche” e riportarsi alla sostanza della riforma, perché “la...
Una raccolta di contenuti su Mario Palazzi
Temi più discussi: Referendum sulla giustizia, dalla separazione delle carriere al sorteggio per il Csm: le ragioni del sì e del no; Referendum sulla giustizia, le ragioni del No: Il vero obiettivo è ridurre l'indipendenza della magistratura per tutelare i potenti; Referendum sulla giustizia, a Empoli le ragioni del No e del Sì: Evento per un voto consapevole; La denuncia del togato Csm: Scuola di magistratura nelle mani delle correnti.
Referendum sulla giustizia, a Empoli le ragioni del No e del Sì: Evento per un voto consapevoleLe ragioni del No e del Sì, in vista del referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo, riunite nella stessa stanza. Tanti i cittadini che a ... gonews.it
La campagna per il referendum è sempre meno sul referendum, tra giudici pro-stupratori e mafiosiLa consultazione popolare si avvicina e i due schieramenti contrapposti parlano sempre meno dei contenuti della riforma ... today.it
Mario Villani, ceo del gruppo I Palazzi di cui fa parte il Palace Grand Hotel di Varese: «Qui l’accoglienza non è “camera, chiave, ascensore”: è relazione, ascolto, proposta, racconto. Oggi è cambiata la consapevolezza e la cultura dell'utente. Contano la "squa - facebook.com facebook