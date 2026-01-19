Pd e Giustizia duro botta e risposta Picierno-Montanari | lui vuole epurare i riformisti Lei lo smonta | decide dalla cattedra di fuffologia?

Nel cuore del Nazareno si registra un acceso scambio tra Picierno e Montanari, evidenziando tensioni interne al Partito Democratico. La discussione, che coinvolge temi di riformismo e leadership, riflette le sfide di una fase di trasformazione e di ricerca di identità, segnate da confronti aperti e opinioni divergenti. La situazione evidenzia le difficoltà di un partito in evoluzione, alle prese con le proprie dinamiche e con un clima politico complesso.

C'è un'aria pesante, quasi plumbea, tra i corridoi del Nazareno. Un'aria che sa di intolleranza e che la dice lunga sulla deriva identitaria intrapresa dal Partito Democratico sotto la gestione di Elly Schlein. L'ultimo scontro, che ha il sapore di una vera e propria resa dei conti ideologica, vede protagonista Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo e anima riformista del partito, finita nel mirino delle "liste di proscrizione" stilate dagli intellettuali d'area. Uno in particolare: l'immancabile professor Montanari, autoproclamatosi a suon di comizi tv e sferzate social, eminenza grigia e mentore in pectore di una realtà partitica allo scontro finale tra anime e correnti.

Montanari chiede a Schlein di epurare i riformisti

Montanari invita Schlein a prendere provvedimenti per chiarire la situazione interna al partito, evidenziando un clima difficile e teso. Secondo lui, alcuni membri si sarebbero lasciati andare a comportamenti di scherno e ridicolizzazione, invitando i riformisti ad allontanarsi. La richiesta mira a ristabilire un ambiente più sereno e rispettoso, favorendo un confronto costruttivo all’interno della comunità politica.

