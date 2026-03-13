Durante una recente intervista a Piazzapulita, Giuseppe Conte ha criticato duramente la leadership di Meloni, definendo i suoi comportamenti

"Il M5s deve avere una forte identità, non è il movimento di protesta degli inizi. Siamo collocati in un campo ben preciso: non abbiamo nulla a che fare con la destra ma ci siamo detti non di sinistra perché la storia della sinistra è quella del Pd e del Partito comunista ". Creeranno un certo imbarazzo, nel cosiddetto campo largo, le parole di Giuseppe Conte a Piazzapulita, su La7. Il leader del Movimento, intervistato da Corrado Formigli, prende le distanze da Elly Schlein per poi attaccare Giorgia Meloni a tutto campo, anche a suon di insulti e slogan. "Non mi espongo al rischio terrorismo perché tu fai il gendarme in giro per il mondo", tuona l'ex premier riferendosi a Donald Trump e alla eventuale richiesta Usa di usare le basi italiane per la guerra in Iran. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giuseppe Conte a Piazzapulita, insulti a Meloni: "Roba da vigliacchi, non si oriente più"

