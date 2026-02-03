Giuseppe Conte torna a far discutere con un nuovo attacco a Giorgia Meloni. Questa volta, l’ex premier si chiede perché la presidente del Consiglio sia corsa dai poliziotti, criticando la sua gestione dell’episodio. Le sue parole accendono nuovamente il dibattito politico, mentre il governo cerca di mantenere la calma.

Giuseppe Conte ormai è alla frutta. Per guadagnare qualche zerovirgola nei consensi di fatto gli scappa di bocca la più grave delle affermazioni contro Giorgia Meloni: "Ma come mai la presidente del Consiglio si è precipitata di corsa a richiamare l'attenzione anche mediatica su quest'episodio, sollecitando la magistratura, addirittura mettendola con le spalle al muro? Siamo in pieno clima referendario per quanto riguarda la magistratura". Insomma, senza giri di parole, Conte accusa Meloni di strumentalizzare il pestaggio (con un martello) di due poliziotti. Conte dimentica la visita di Meloni ai feriti di Crans, come anche il blitz a Niscemi, solo per citare qualche vicenda recente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Perché è andata dai poliziotti?". Conte, il più grave degli insulti a Meloni

La premier Giorgia Meloni si è recata all’ospedale Le Molinette di Torino per visitare i poliziotti rimasti feriti durante un corteo.

Gli studenti protestano contro il governo con un corteo partito da viale Monza, mentre si svolge una manifestazione della Lega con Salvini e Valditara alla Bocciofila Martesana.

