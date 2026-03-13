Giuliano Pisapia stupisce tutti sul referendum | Voto sì

Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano dal 2011 al 2016, ha annunciato che voterà “sì” al referendum sulla giustizia che si terrà il 22 e 23 marzo. La sua posizione è stata comunicata pubblicamente, attirando l’attenzione su un tema di grande attualità politica. La decisione di Pisapia arriva in un momento di dibattito acceso sui contenuti della consultazione popolare.

Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano dal 2011 al 2016, ha fatto sapere che voterà “sì” al Referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Lo ha scritto a un cronista de Il Giornale, e non ha aggiunto motivazioni o spiegazioni. La sua decisione ha stupito diversi rami della politica, dato che viene considerato un simbolo della sinistra (si candidò a primo cittadino in qualità di indipendente di sinistra, per la precisione). Il sindaco di Milano Beppe Sala ha commentato dicendo di rispettare qualunque opinione (e ha confermato il proprio no). Ha poi aggiunto che questo referendum “non deve essere una questione ideologica”. E ha proseguito: “Io penso vincerà il no. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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