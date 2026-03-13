Schiaffo di Pisapia ai compagni dirazza da Sala e gela i dem | al Referendum sulla Giustizia voto Sì

A Milano, una forte presa di posizione si manifesta nel dibattito sul Referendum sulla Giustizia, con un voto favorevole annunciato da un esponente di spicco. La sua decisione si contrappone alla posizione di altri esponenti di sinistra, che continuano a sostenere il “No” ideologico. La scelta ha suscitato reazioni e accesi commenti tra i membri del partito e i sostenitori del fronte progressista.

Mentre il corpaccione della sinistra massimalista si barrica dietro un "No" ideologico, a Milano esplode una bomba politica che rischia di mandare in frantumi il fronte progressista e quel campo largo che procede a ranghi sempre più sfilacciati. L'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia, ex deputato di Rifondazione Comunista e già sindaco di Milano come indipendente di sinistra; l'uomo che con la sua "rivoluzione arancione" conquistò lo scranno del capoluogo lombardo, ha deciso di rompere gli indugi. E lo ha fatto con la freddezza di un verdetto: un secco sms che gela i suoi ex compagni di strada: «Voto Sì». Pisapia lascia i compagni per strada: al Referendum «voto Sì».